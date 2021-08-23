Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Yapıldı

Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından "Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu" seçilen, Asya'dan Avrupa'ya yapılan tek yüzme yarışı, bu yıl 33. kez düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyircisiz yapılan yarışta, Türkiye'nin haricinde çoğunluğu Rusya ve Ukraynalı olmak üzere 55 ülkeden 668'i kadın, bin 797'si erkek olmak üzere 2 bin 465 katılımcı kulaç attı.

Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayan yarışın startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, TMOK Başkanı Uğur Erdener, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) Başkanı Husain Al Musallam ile protokol üyeleri verdi.

Kanlıca İskelesi'nde başlayan 6,5 kilometrelik yarış, Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sona erdi.

Yarışı 38 dakika 22 saniyelik derecesiyle Polat Uzer Turnalı erkekler genel klasman birincisi oldu. Mustafa Sevenay, 39.57'lik derecesiyle ikinci, Çağatay Alper Üstününal ise 40.32'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar genel klasmanda da 40.55'lik derecesiyle 2016 Rio Olimpiyatları'na katılan Türkiye rekortmeni milli yüzücü Nida Eliz Üstündağ birinci geldi. Hilal Zeyneb Saraç 41.19'luk derecesiyle ikinci, Ukraynalı Hanna Pasichnyk ise 41.20'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Erkekler genel klasmanda dereceye giren sporculara ödüllerini Bakan Kasapoğlu, TMOK Başkanı Erdener ile FINA Başkanı El Musallam verdi.

Kadınlar genel klasman ödüllerini ise Vali Yardımcısı Erten, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu takdim etti.

Vira Haber