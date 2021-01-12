Sanko Enerji Sponsorluğundaki TURMEPA I Teknesinin Çevresel Sürdürülebilirlik Raporları Yayınlandı

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın aktif bir üyesi olan Sanko Enerji, sponsor olduğu TURMEPA I teknesi ile Göcek’te, 1.059 tekneden 611.000 litre atık topladı. 3.400 kişinin günlük ürettiği atık suya eşdeğer miktara denk gelen bu atıkları toplanması ile yaklaşık 5 milyon litre deniz suyu temiz kaldı.

Covid-19 salgını nedeniyle tekne tatiline olan rağbetin artması, yaz boyunca TURMEPA teknelerine olan ihtiyacı da arttırdı. Sanko Enerji de TURMEPA I atık alım teknesiyle, yat ve turistik tekne sahiplerinin uğrak yeri olan koylarda binlerce ton sıvı atık toplayarak, deniz turizminin çevresel ayak izinin azaltılmasına katkı sağladı.

OKSİJEN KAYNAĞI DENİZLERİMİZ KORUMA ALTINDA

TURMEPA’nın atık toplama tekneleriyle verdiği hizmet, ekolojik açıdan önemli olan bölgelerin korunmasına katkı sağlıyor. Birleşmiş Milletler hedefiyle karşılaştırılacak olursa Türkiye'de korunan alan sayısı oldukça az. Koruma alanlarını denizel canlılığın yeniden inşa edildiği alanlar olarak tanımlayabiliriz.

TURMEPA ve Sanko Enerjinin sürdürdüğü denizi kirlilikten koruma çalışmaları balık popülasyonun yeniden inşasına katkı sağlıyor. Denizel yaşam alanları ve ekosistemin korunması, sadece balıkları koruyarak değil aynı zamanda bütüncül koruma sistemi yaklaşımıyla mümkün.

TURMEPA I teknesiyle, yat ve turistik teknelerden toplanan atık suyun deniz ortamına karışması engellenerek deniz canlarına sağlıklı bir yaşam alanı için katkı sağlanırken deniz habitatının bozulması önleniyor. Bilimsel araştırmalara göre ihtiyacımız olan oksijenin %50 ile %70'i denizlerimiz tarafından üretiliyor. Bu nedenle bu çalışma sadece denizdeki değil karadaki yaşamın devamı için de hayati önem taşıyor.

TURMEPA I teknesi değerlendirilmesi

Temiz ve sıhhi koşullar: TURMEPA tekneleri, atık suları kaynağından alıp nitelikli arıtma işlemlerine tabi tutulmasını sağlayarak, kirli suların doğaya karışmasının önüne geçiyor. Atık suların nitelikli olarak arıtılmaması birçok salgın hastalığa sebebiyet verebiliyor. Ayrıca, arıtılan atık sular; park ve bahçe sulama, sokak temizliği vb. alanlarda toplum yararı için kullanılabiliyor.

İklim eylemi: TURMEPA atık alım tekneleri yerinde hizmet verdiği için yat ve teknelerin arıtma tesislerine gitmelerine gerek kalmıyor. Böylece, her bir tekne veya yatın atık suları arıtmak amacıyla tesislere giderken oluşturacağı trafiğin ve harcayacağı yakıt nedeniyle oluşacak karbon salınımının önüne geçiliyor.

Sudaki yaşam: Önemli bir canlı çeşitliliğine sahip Fethiye Göcek bölgesinde, deniz kaplumbağası, 13 tür deniz algi, üç tür deniz çayırı, 35 tür balık, 134 tür kuş, 17 tür memeli ve şişe burunlu yunuslar yaşamını devam ettiriyor.

Karasal yaşam: Denizler en yaşamsal ihtiyaçlarımız olan oksijen ve gıdanın kaynağıdır. Sudaki yaşamın korunmasıyla, karadaki yaşamın varlığını sürdürebilmesi adına da hayati bir katkıda bulunuluyor. Bunun yanı sıra besin zincirinin korunması, tükettiğimiz en önemli protein kaynağı olan deniz ürünlerinin sağlıklı bir şekilde sofralarımıza gelebilmesi için de denizlerimizin temiz olması gerekiyor.

Sanko Enerji, dokuz yıldır sponsor olduğu TURMEPA I teknesiyle, yaz sezonunda bir haftada 25.520 deniz aracının görüldüğü Göcek koylarının mavi kalması için çalışmaya devam ediyor.

TURMEPA ve Sanko Enerji, koylarımızın mavi kalması amacında birleşerek Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 17. Madde “Amaçlar İçin Ortaklıklar”ı yerine getirmektedir.