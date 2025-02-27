Sanko Limanı'nda Kuru Yük Gemisinde Çıkan Yangın Büyük Ölçüde Kontrol Altına Alındı

Yangın, Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde bulunan Sanko Limanı'nda dün akşam saatlerinde çıktı. Thor Monadıc isimli plastik ham madde ve atık malzeme taşıyan kuru yük gemisinde hangardayken yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan ve denizden itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin gece hiç durmadan müdahalesi bugün de devam etti. Ekipler yangını kontrol altına almak için oksijen alan her tarafı kapatıp, soğutma sistemini devreye soktu. Bunun sonucunda yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangını tamamen söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Vira Haber