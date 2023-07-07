Sanmar Denizcilik İlklere İmza Atmaya Devam Ediyor!

Robert Allan Ltd.’nin RAsalvor 4400-DFM dizaynı ile inşa edilecek bu iki römorkör Kanada’nın Trans Mountain Expansion Project (TMEP) kapsamında Vancouver Limanından Pasifik Okyanusuna açılacak tankerlere eskort hizmeti verecek. Bu hizmeti sağlamak adına KOTUG Kanada, bu güzergah üzerinde Beecher Bay’de stratejik konuma sahip olan Sc’ianew First Nation ile bir ortaklık kurdu.

44.00 metrelik boyları ve 115 tonun üzerinde çekme kapasitesi ile 2025 yılında hizmete başlaması düşünülen Kanada’nın bu en güçlü iki römorkörü Sc’ianew First Nation’ı onurlandırmak maksadıyla SD AISEMAHT ve SD QWII-AAN'C SARAH olarak isimlendirilecekler. Bu iki römorkör teknolojileri itibariyle sera gazı salınımını ve su altı gürültü yayılımını önemli derecede azalatarak çok ciddi anlamda çevresel fayda sağlayacak.

Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürün: “ KOTUG ile dünyanın ilk metanol yakıtlı römorkörlerinin sözleşmesini imzalamaktan mutluluk duyuyorum. Yıllardır çevreye duyarlı, yeni nesil, yüksek teknolojiye sahip ve daha yeşil römorkörler inşa ediyoruz. Bu römorkörlerin inşası da bizim için önemli bir kilometre taşıdır.” dedi.

KOTUG International Başkanı ve CEO’su ve KOTUG Kanada Yönetim Müdürü Ard-Jan Kooren: “ Dünyanın önde gelen römorkör üreticilerinden biri olan Sanmar Denizcilik ve Robert Allan Ltd. ile uzun zamandır beklediğimiz işbirliğimizi gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Dünyanın ilk metanol yakıtlı römorkörlerini inşa edip işleterek sürdürülebilir üretime katkı sağlamaktan gurur duyuyorum.” dedi.

Robert Allan Ltd. Başkanı ve CEO’su Michael Fitzpatrick: “ RAsalvor 4400-DFM, zorlu operasyonel ve çevresel gereksinimleri karşılamak üzere tasarlandı. Römorkörlerin faaliyet göstereceği Vancouver merkezli bir şirket olarak, bu eskort römorkörlerin gelecekte oynayacağı kritik rolün farkındayız ve KOTUG Kanada’nın bu önemli proje için bizi seçmesinden mutluluk duyuyoruz.” diye belirtti.

Dünyanın ilklerine imza atan Sanmar Denizcilik 2014-2015 yıllarında Bukser og Berging’e 2 adet dünyanın ilk LNG yakıtı ile çalışan römorkörlerini, 2016 yılında Svitzer’e 1 adet dünyanın ilk uzaktan kumandalı römorkörünü ve 2018 yılında kendi filosuna 1 adet dünyanın ilk hidromekanik hibrit römorkörünü inşa etti. Aynı zamanda 22-23 Mayıs 2023 tarihlerinde Rotterdam’da düzenlenen TugTechnology ’23 etkinliğindeki ITS Awards 2023 ödül töreninde “Yılın Römorkörü” seçilen HAISEA WAMIS HaiSea Marine için üretilen ve Türkiye'den ihraç edilen ilk elektrikli römorkör ve Kanada’nın da ilk elektrikli römorkörü oldu.

Vira Haber