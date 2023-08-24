Sanmar Denizcilik Kanada'ya Elektrikli Römorkör İhraç Etmeye Devam Ediyor

HaiSea Marine’nin toplam 5 adet olan siparişinin 2 adedi Sanmar yapımı LNG eskort römorkörler, 3 adedi ise elektrikle çalışan liman römorkörleri (HAISEA WAMIS, HAISEA WEE’GIT ve HAISEA BRAVE) olup Kanada'nın en yeşil römorkör filosunu oluşturacak. Üçüncü elektrikli römorkör HAISEA BRAVE ise bu yılın sonlarında teslim edilecek.

HAISEA WEE'GIT, Robert Allan Ltd.'nin Sanmar'a özel ElectRA 2800SX tasarımına dayanmaktadır. 28.40m uzunluk, 13.00m genişlik ve 5.9 su çekimine sahip ElectRA 2800SX elektrikli liman römorkörü, 6.000 kWh batarya gücüyle 70 tonluk çeki kuvvetine sahiptir. Tüm operasyonlarını yalnızca akü gücüyle gerçekleştirecek ve dizel motorlu alternatiflere kıyasla CO2 emisyonlarını yılda yaklaşık 10.000 ton azaltarak NOX, SOX, CO ve partikül maddede de önemli düşüşler sağlaması beklenmektedir.

Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürün: “HAISEA WEE'GIT'in teslimatı, HAISEA WAMIS gibi sürdürülebilir, çevre dostu römorkör endüstrisine giden yolda önemli bir adımdır. Ezber bozan bu römorkörlerin ilkinin İstanbul'dan Vancouver'a 54 günlük seyri başarı ile tamamlanmıştır. Emisyonsuz liman römorkörlerine ulaşmak artık çok daha kolay. Sanmar olarak bu değişimin ön saflarında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Beklenildiği üzere, dünya çapındaki operatörler ElectRA serisine büyük ilgi göstermekte.” dedi.

Sanmar Denizcilik, HaiSea Marine için üretilen 3. römorkör ile birlikte bu yıl 2 adet ElectRA 2300SX serisi römorkör SAAM Towage'a, 1 adet ElectRA 2200SX serisi römorkör Bukser og Berging'e ve 1 adet de ElectRA 2300SX serisi römorkör Türkiye'de Sanmar'ın kendi filosuna olmak üzere toplam 5 adet daha ElectRA serisi römorkör teslim edecek.

Vira Haber