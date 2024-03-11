SANMAR Filosunun İlk Elektrikle Çalışan Römorkörü Denize İndirildi

Robert Allan Ltd. tarafından Sanmar isterlerine özel olarak tasarlanan ElectRA 2300SX tasarımını temel alan güçlü ve yüksek manevra kabiliyetine sahip yeni römorköre Cumhuriyetin 100. Yılı olmasından dolayı DINAMO 2023 adı verildi.

Çevre dostu ElectRA Serisinin diğer üyeleri gibi DINAMO 2023 de Sanmar'ın çevreyi korumak ve sürdürülebilir bir römorkör endüstrisi yaratmak amacıyla inşa ettiği sıfır emisyonlu römorkörlerdendir.

Performans veya güç kaybı olmaksızın gerçekleştirilen bu başarıda DINAMO 2023, batarya gücüyle çalışırken minimum 70 ton çekme kuvvetine ulaşabilir.

23.4m uzunluğa, 11.85m'lik genişliğe ve 5.16m'lik derinliğe sahip olan DINAMO 2023, 20’den fazla römorkörü olan ve ortalaması 3 yaşın altında olan SANMAR filosuna katılacak.

Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürün şunları söyledi: "ElectRA Serisi'ne dünya çapındaki operatörlerden büyük ilgi görüyoruz. Gezegenimizi koruma adına yapabileceğimiz her çaba önemlidir ve elbette kendi filomuzdaki ilk sıfır emisyonlu römorkörü görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu bizim için bir kilometre taşı anıdır."

Vira Haber