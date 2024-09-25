Sanmar, JL Tug’a Boğaçay Serisi İkinci Römorkörü De Teslim Etti

Robert Allan Ltd'nin Sanmar'a özel RAmparts 2400SX MKII tasarımına dayanan JL Tug ve Sanmar arasında imzalanan iki römorkörlük inşa sözleşmesinin, Sanmar tarafından ikinci römorkörü olarak inşa edilen BOĞAÇAY LXXIV, JL Tug tarafından INES olarak isimlendirildi.

24,4 metre uzunluğa, 12 metre genişliğe ve 5,45 metre derinliğe sahip olan INES, 60 ton çeki gücüne ve 12.5 knot hıza ulaşabilmektedir.

İkiz kardeşi gibi Fi-Fi 1 yangın söndürme kabiliyetine ve 80 m3 yakıt kapasitesine sahiptir.

Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Seven: “Boğaçay serimizin en çok satanlar arasında olmasının sebebi, performans, çok yönlülük ve verimlilik faktörleridir. Dünyanın dört bir yanındaki operatörler bu römorkörleri seçiyor çünkü bu römorkörler sınıflarının en iyisi olarak tanımlanıyor ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için uyarlamaları kolayca yapılabiliyor. JL Tug ile olan iş birliğimizde ise, müşterimizin taleplerini karşılama ve güven temeline dayanan bir anlayışla çalışıyoruz. Bu yaklaşımımız, gelecekteki projelerimizde de devam edecektir.” dedi.

Vira Haber