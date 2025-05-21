Sanmar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için Altı Adet Pilot Bot İnşa Edecek

İmza töreni, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’daki genel merkezinde gerçekleştirildi. Törene Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürün ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Seven katıldı.

Pilot botlar, liman ve kılavuzluk otoriteleri, donanmalar, sahil güvenlik ve emniyet birimleri gibi kullanıcılar için iş tekneleri tasarlayan İngiltere merkezli Camarc Design’ın projeleri temel alınarak inşa edilecek. İstanbul ve Çanakkale boğazlarında zorlu hava koşullarında, yoğun mesai temposuna uygun şekilde görev yapacak biçimde özel olarak tasarlanacaklar.

SANMAR ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü arasında uzun yıllara dayanan güçlü ve başarılı bir iş birliği bulunmaktadır. Şirket, bugüne kadar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne arama kurtarma, gemi kurtarma ve acil çekme hizmetleri gibi hayati operasyonlarda kullanılmak üzere güçlü ve ileri teknolojiyle donatılmış altı adet römorkör teslim etti.

2012 yılında teslim edilen RAstar 2900SX sınıfı KURTARMA 15 ve 16 römorkörleri 92 ton çekme gücü ile, 2023 yılında teslim edilen RAstar 2900SX sınıfı KURTARMA 17 ve 18 römorkörleri 83 ton çekme gücü ile görev yapmaktadır. Son olarak 2024 yılında filoya katılan KURTARMA 19 ve 20 römorkörleri ise 77 ton çekme gücüyle görev yapmaktadır.

Ali Gürün açıklamasında şunları söyledi: “Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile bir kez daha iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Milletimizin haklı bir gurur kaynağı olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, acil durumda ve kıyılarımızda emniyeti sağlamakta, görevini her zaman başarıyla yerine getiriyor. Bu önemli görevlere destek sağlayacak römorkör ve hizmet teknelerini temin etmekten gurur duyuyoruz.”

Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Seven ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’nin deniz emniyetinde kilit bir rol üstlenen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile uzun yıllara dayanan bu iş birliğini yeni bir projeyle taçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Gerek operasyonel ihtiyaçlara uygun gerekse ileri mühendislik standartlarına sahip bu pilot botları en yüksek kalite anlayışıyla inşa edeceğiz. Ulusal denizcilik gücüne katkı sağlamaya devam etmek bizim için büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda gurur kaynağıdır.”

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sn. Mustafa Bankaoğlu ise şunları kaydetti: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın denizlerdeki operasyonel gücü olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü olarak 7/24 kesintisiz olarak hizmet verilerek, seyir emniyeti ile can, mal ve çevre emniyetinin artırılması noktasında alınması gereken tüm önlemler en üst düzeyde alınmakta, yerli ve millî projeler bir bir hayata geçirilmektedir. Yine bugün burada, bu projelerin en güzel ve en somut örneklerinden biri olan, 6 adet kılavuzluk hizmet botumuzun inşası için imza törenine şahitlik etmenin haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, sürece verdikleri güçlü destek ve vizyonları için başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu olmak üzere, SANMAR Denizcilik’e ve projede emeği geçen tüm arkadaşlara bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.

Vira Haber