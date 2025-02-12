Sanmar, Marin Römorkörcülük ve Kılavuzluk A.Ş.’ye Boğaçay Sınıfı Römorkör Teslim Etti

Sanmar ile Marin Tug arasındaki yaklaşık yirmi yıllık başarılı bir ticari ilişki Sanmar'ın 2006 yılında Marin Tug'a iki adet 45 ton çeki gücüne sahip konvansiyonel römorkör teslim etmesiyle başlamış ve bu süreç “İNCEBURUN” römorkörü ile 14. teslime ulaşarak devam etmiştir.

İNCEBURUN olarak adlandırılan römorkör, Robert Allan Ltd'nin Sanmar’a özel RAmparts 2400SX-MKII tasarımına dayanmaktadır. 24,4 m uzunluk, 12 m genişlik ve 4,5 m derinliğe sahip olan İNCEBURUN, FiFi-1 yangın söndürme kabiliyetine sahiptir.

Boğaçay serisi römorkörler, seçilen tahrik sistemine göre 60, 70 veya 80 ton çeki kapasitesine sahip çeşitli seçenekler sunarken, İNCEBURUN 70 ton çeki gücü ve 12,5 knot seyir hızı ile bu serinin güçlü bir örneği olarak öne çıkmaktadır.

Boğaçay serisi römorkörler, gemi elleçleme görevlerinde optimum verimlilik sağlamakta olup gelişmiş makine otomasyonu ile daha az personel ile çalışmaya imkan vermektedir. Benzer boyutlardaki römorkörlere göre daha geniş gövdeye sahip olan bu römorkörler daha fazla stabiliteye sahiptir.

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