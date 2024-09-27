Sanmar, Mühendis Geliştirme Programı ile Genç Yeteneklere Yatırım Yapıyor

Sanmar, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği ve Gemi ve Deniz Teknolojisi bölümlerinden yeni mezun olmuş mühendislerin işe alımıyla, sektörün geleceğine yatırım yapıyor ve bu girişimle çok yönlü bir gelişim fırsatı sunuyor.

SMGP, yeni mezun mühendislere römorkör üretiminin farklı departmanlarında uygulamalı deneyimler sunuyor ve katılımcıların Sanmar’a bütünsel bakmalarını sağlıyor.

İlk kez 2022’de düzenlenen programı tamamlayan 3 mühendis kariyerlerine Sanmar'da Donanım Tasarım Mühendisi, Proje Mühendisi ve Stratejik Satın Alma Mühendisi olarak devam ediyor.

Temeli 2022’ye dayanan programın içeriği ve süresi, daha önceki program katılımcılarından ve program sorumlularından alınan geri bildirimler doğrultusunda yeniden tasarlandı.

Program 12 ay sürecek ve katılımcılar Sanmar'ın Üretim, Altyapı Bakım Onarım & Saha, Yüzer Havuz, Devreye Alma & Satış Sonrası, Proje Yönetimi, Planlama, Tedarik Zinciri, Kalite Yönetimi, Donatım Tasarım ve Tekne Tasarım departmanlarında görev alırken, teknik ve yetkinlik odaklı eğitimlerden de yararlanacaklar.

SMGP 2024'ün katılımcıları, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu Alperen Aybek, Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu Mukaddes Kuzu ve Piri Reis Üniversitesi mezunu Resül Çakmak olarak belirlendi.

Sanmar İnsan Kaynakları, programa yeni katılan mühendislerin heyecanını paylaşmak üzere ilgili departman yöneticilerinin de bulunduğu bir karşılama düzenledi.

Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürün, “Katılımcı genç mühendislerimizden aldığımız geri bildirimlere dayanarak programı daha da etkili hale getirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi amaçlıyoruz. SMGP, “sürdürülebilir bir gelecek” vizyonumuzun bir parçası olarak, insan sermayesinin gelişimine yatırım yapma taahhüdümüzün de altını çiziyor. Önümüzdeki yıllarda Denizcilik Meslek Yüksekokulu – Gemi İnşaatı programı mezunlarını da kapsayacak şekilde yeni bir program oluşturmayı planlıyoruz.” ifadelerini paylaştı.

Vira Haber