SANMAR'ın Yüksek Güçlü Römorkörü Denize İndirildi

RAstar 3200SX özellikle zorlu hava şartlarında eskort operasyonlarının gerekli olduğu durumlar için tasarlanmıştır. Römorkör denize indirilmesinin ardından kapsamlı test tecrübelerine başlayacaktır.

SANMAR 2023 yılında yine Rimorchiatori Laziali firmasına eş römorkörü inşa edip teslim etmişti. BLASCO isimli römorkör 32 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde, 6 metre maksimum su çekimine ve de 83 ton çeki gücüne sahiptir.

Sanmar Denizcilik Ticaret Direktörü Rüçhan Çıvgın: " Yeni bir geminin denize indirilmesi her zaman gurur verici bir an olmuştur. RAstar 3200SX serisi teknolojik olarak gelişmiş, zorlu koşullarda escort operasyonu yapabilen römorkörlerdir.” dedi.

Vira Haber