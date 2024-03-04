Sarıyer’de Ölü Yunus Sahile Vurdu
Sarıyer’de ölü yunus balığı sahile vurdu.
A+A-
Sarıyer’de deniz kenarında gezen vatandaşlar, teknelerin arasında kıyıya vuran bir yunus balığı gördü. Yunus balığının ölü olduğunu fark eden vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Bedeninde bozulma olduğu görülen yunus balığı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Vira Haber
Bu haber toplam 51 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.