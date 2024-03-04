Sarıyer’de Ölü Yunus Sahile Vurdu

Sarıyer’de deniz kenarında gezen vatandaşlar, teknelerin arasında kıyıya vuran bir yunus balığı gördü. Yunus balığının ölü olduğunu fark eden vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Bedeninde bozulma olduğu görülen yunus balığı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Vira Haber