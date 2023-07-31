Şarköy'ün Mavi Bayraklı Plajı

Ganos Dağı eteklerindeki ormanları, mavi bayraklı plajları ve yamaç paraşütü pistleriyle Şarköy, tatilcileri mavi ve yeşille buluşturuyor.

İlçe, ziyaretçilerine Marmara Denizi'nin mavisi ve ormanlar arasında temiz bir çevrede doğayla iç içe tatil fırsatı sunuyor.

Ekstrem sporlar ile kamp ve karavan turizmini sevenlerin ilgisini çeken Şarköy, temiz plajlarıyla da tatilcileri cezbediyor.

İlçede bulunan 6 mavi bayraklı plaj, denizin keyfini çıkarmak isteyen tatilcileri ağırlıyor.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, ilçenin tatilcilere doğa ile iç içe zaman geçirme fırsatı sunduğunu söyledi.

Mavi bayraklı plajların tatil için sıklıkla tercih edildiğini ifade eden Var, "Mavi bayraklı deyince ilk olarak herkesin aklına temizlik, hizmet ve cankurtaran geliyor. İnsanlar bu plajlarda gönül rahatlığıyla denize girebiliyor. Mavi bayraklı plajlarda en iyi şekilde hizmet veriyoruz. İlçemizin turizm işletme belgesi alan tesisleri de cankurtaran hizmeti veriyor. Şarköy'e gelen tatilciler güvenle burada denize girebiliyor." dedi.

Var, ilçe nüfusunun yaz aylarında arttığını, tatilcileri en iyi şekilde ağırlayıp Şarköy'den mutlu ayrılmaları için çalıştıklarını dile getirdi.

"Hafta sonu şehre giriş çıkışlarda uzun araç kuyrukları oluyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Tekirdağ'ın tatilciler tarafından sıklıkla tercih edildiğini belirtti.

Tekirdağ'da 33 plajda denize girildiğini kaydeden Hacıoğlu, "Kentteki plajların 6'sı Şarköy ilçesinde mavi bayrağa sahip. Bunun dışında da 8 turizm işletme belgeli plajımız var. Bütün plajlarda turizm faaliyeti sürüyor. Son çıkan Sağlık Bakanlığı verilerine ve su analizlerine göre kentteki plajlarda denize girmeye engel bir durum yok. Yeşille mavinin bulunduğu bu yerde yamaç paraşütü, rüzgar sörfü de yapılıyor. İstanbul'a yakın olması da kent için bir avantaj." diye konuştu.

Yamaç paraşütü için Uçmakdere Mahallesi'nin her geçen yıl daha da popüler olduğunu söyleyen Hacıoğlu, insanların ilçede birçok turizm aktivitesi yapma şansı bulduğunu anlattı.

Hacıoğlu, Şarköy'ün her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırladığını belirterek, "İnsanlar akın akın buraya geliyor. Özellikle hafta sonu şehre giriş çıkışlarda uzun araç kuyrukları oluyor. Deniz için ilçenin tercih edilmesi diğer turizm unsurlarını da tetikliyor. Buraya gelenler dolu dolu bir tatil geçiriyor. Suyun temiz olması, özellikle mavi bayraklı plajları çok ilgi çekiyor. Mavi bayraklı plajlar insanları cezbediyor." dedi.

Vira Haber