Saros Körfezi’nde Mavi Nefes İçin Güç Birliği

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, Garanti BBVA ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile Saros Körfezi’nde geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Mavi Nefes Saros Projesi kapsamında bir yıl boyunca 45 dalış yapılarak su altına sıcaklık ve pH ölçerler yerleştirildi. Proje kapsamında yerel paydaşlar, akademisyenler, balıkçılık ve su ürünleri kooperatifleri ile meslek odalarının katılımıyla bilgilendirme çalıştayının ikincisi Gelibolu’nda gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Dalyan’ın yürütücülüğünde düzenlenen Denizel Ekosistemi Koruma ve İzleme Çalıştayı’nda Mavi Nefes Saros Projesi kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar paylaşıldı. Saros Körfezi’ni çevreleyen Gelibolu, Eceabat, Keşan ve Enez ilçelerinden balıkçılık ve su ürünleri kooperatifleri ve çeşitli yerel paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri tüm yönleriyle ele alındı.

Mavi Nefes Projesi’yle Saros Körfezi’nde mevcut durumun tespiti için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Doç. Dr. Dalyan, “Saros Körfezi barındırdığı deniz çayırları ve mercanlar başta olmak üzere ülkemiz denizlerinin biyoçeşitliliği açısından en kritik noktalarından birisi. Bölge, coğrafi koşulları sebebiyle daha hassas bir korumaya ihtiyaç duyuyor. İklim krizinin etkilerinin artmasıyla bölgedeki biyoçeşitlilik ve ekosistemin zarar görmesi Doğu Akdeniz’deki bu kritik noktada geri dönülmez zararlara neden olacaktır. Bölgenin güncel ve bilimsel çalışmalar ışığında etkin önlemlerle korunması, deniz çayırlarımızın geri kazanılması, mercanlarımızın hayata dönmesi çok önemli. Hedefimiz Türkiye’de korunması gereken bölgelerde tüm paydaşları harekete geçirerek ve birleştirerek bölge halkının da kucakladığı çalışmaların yapılması.” dedi.

Saros’ta denizin nabzı tutuluyor

Saros Körfezi’nde geçtiğimiz yıl başlatılan çalışmalar kapsamında 35 farklı istasyonda gerçekleştirilen 45 dalışla deniz çayırları, balık türleri, istilacı türler ve habitatlar haritalandırıldı. Kritik ekosistem alanları tespit edildi ve bu alanlarda PH ve su sıcaklığı gibi ölçümlemeler yapan cihazlar yerleştirildi. Aynı zamanda bölgedeki sosyolojik yapı da analiz edilerek koruma çalışmalarının toplumsal etkisi değerlendirildi. Doç. Dr. Cem Dalyan ve ekibinin gerçekleştirdiği çalışmalarla ölçümler devam ederken, habitat verileri için yeni dalışlar gerçekleştiriliyor. Ayrıca proje kapsamında müsilajın kaynağı, çıkış noktaları ve ilerleyişine dair çalışmalar yürütülerek çözüm önerileri ortaya konulacak.

Mavi Nefes Saros projesi Denizel Ekosistemi Koruma ve İzleme Çalışmaları kapsamında doğal oksijen kaynağı olan deniz çayırları, mercanlar ve makro alglerin çeşitliliği belirlenerek bölgede biyolojik çeşitliliğinin korunması sağlanıyor. 2 yıl sürecek proje ile deniz çayırı, mercanlar ve makro alglerin çeşitliliği ve güncel durumunun belirlenmesi hedefleniyor. Ayrıca deniz dibinde yaşayan canlıların korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi için balık çeşitleri ve istilacı türlerin yayılımları izleniyor, deniz dibinde yaşayan canlılar araştırılarak balıkçılık verileri toplanıyor. İklim krizine neden olan sorunlar bölgesel olarak izlenerek değişimi önleme ve adaptasyon önerileri sunuluyor.

Mavi Nefes Projesi 4 yıldır devam ediyor

Projenin deniz temizliği ayağında İstanbul Boğazı’nda 2 deniz süpürgesi, Van Gölü’nde ise bir deniz süpürgesi faaliyetlerini sürdürüyor. Deniz süpürgeleri bugüne kadar yaklaşık 250 ton atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Mavi Nefes Projesi’nin farkındalık ayağında ise çevrimiçi eğitimlerle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda okuyan öğrencilere ve öğretmenlere denizlerin önemi, deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir su kaynakları için bireysel sorumlulukları aktarılıyor. Projenin 4’üncü yılında eğitimlerle toplam 100 binden fazla öğrenci ve öğretmene ulaşması hedefleniyor.

Mavi Nefes projesinin başarılı ve sürdürülebilir uygulamaları deniz altında iyileştirme ve koruma çalışmalarıyla devam ediyor. Saros ve Göcek’te karbon yutağı ve oksijen üreticisi deniz çayırları, mercanlar gibi deniz canlılarının bulunduğu ekosistemlerin doğrudan korunması, azalma görülen bölgelerde deniz çayırı ekimi gerçekleştirilmesi, deniz ekosistemi üzerindeki baskıların bilimsel olarak ortaya konmasıyla gereken önlemlerin alınması gibi çalışmalar, uzman akademisyen ve profesyonel ekiplerle gerçekleştiriliyor.

Ayrıca proje kapsamında Fethiye-Göcek Körfezi’nde yaz sezonunda bir sıvı atık alım teknesi hizmet veriyor. Böylece yat ve turistik tekne sahiplerinin uğrak yeri olan koylarda mobil olarak sıvı atık toplanarak deniz turizminin çevresel ayak izinin azaltılmasına katkı sağlanıyor.

Vira Haber