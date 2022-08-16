Sarp Intermodal Isotank Taşımalarını Yüzde 35 Artırdı

Şirketin Isotank Operasyon Direktörü Cem Karaman, Isotank ile kimya sektöründeki müşterilerinin yüklerini dünyanın her noktasına taşıdıklarını, intermodal altyapısını kullanarak transit süre ve maliyet avantajı sunduklarını belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı, Ocak-Temmuz 2022’de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41,8 arttı ve 19,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatındaki rekor, Türkiye’de intermodal taşımacılığın öncü markalarından olan Sarp Intermodal’in Isotank taşımalarına da yansıdı. Şirketin Isotank taşımaları bu dönemde yaklaşık yüzde 35 arttı.

Sarp Intermodal Isotank Operasyon Direktörü Cem Karaman, toplam operasyonlarının yüzde 20’sini Isotank taşımalarının oluşturduğunu, geçen yıl bu taşımaların yüzde 55 ihracat, yüzde 45 ithalat yönlü gerçekleştiğini belirtti.

“Ro-Ro ve demir yolunu kara yolu ile birleştirdik, maliyet avantajı sunuyoruz”

Pandemi sonrası yaşanan global konteyner krizinin yol açtığı sorunlara işaret eden Karaman, “Isotank taşımacılığında her zaman ekipman uygunluğu ve süreklilik sağlıyor ve müşterilerimize doğru alternatifler yaratıyoruz. Isotank taşımalarımızda deniz yolu taşımalarına ek olarak şirketimizin güçlü intermodal altyapısını kullanıyoruz. Kara yolunu Ro-Ro ve demir yolu ile birleştirerek, sınır kapılarına takılmadan müşterilerimize güçlü bir alternatif sunuyoruz. Böylece hem transit sürelerde hem de navlunlarda önemli avantajlar sağlıyoruz.” diye konuştu.

Karaman, Isotanklar ile kimyasal hammadde içeren tüm ürün gruplarını taşıyabildiklerini, intermodal altyapılarıyla ihracatçı ve ithalatçıları rekabette bir adım öne geçirdiklerini vurguladı. Kimya ihracatının rekor kırmasında intermodal taşımacılığın da payı olduğuna dikkati çeken Karaman, üretim bantlarının “non-stop” çalıştığı sektörde müşterilerinin teslimatlarını tam zamanında gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

2021 yılında gıda sektöründeki likit ürünler için de Isotank taşımalarına başladıklarını ifade eden Karaman, kimya sektöründeki büyüme oranlarını kısa sürede bu alanda da yakalamak istediklerine dikkati çekti.

“Küresel çapta Isotank taşımacılığı yapıyoruz”

Karaman, küresel bir lojistik şirketi haline gelen Sarp Intermodal’in, başta ABD, Kanada, Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu olmak üzere dünyanın birçok noktasına Isotank taşıması gerçekleştirdiğini belirtti.

Özellikle son 3 yılda sadece Isotank taşıması yapan ADR’li çekici ve dorselerinin sayısını önemli oranda artırdıklarını anlatan Karaman, söz konusu yatırımlar için şirket olarak ciddi bütçeler ayırmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.