Savarona İstanbul Tersanesi'nde Onarıma Alındı

MSB'den yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 17 Ağustos 2023 tarihinde alınan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası M/Y Savarona, İstanbul Tersanesi Komutanlığı havuzunda kapsamlı onarıma tabi tutuluyor.

Aslına sadık kalınarak yapılan onarım sonrasında yeniden hizmete alınacak olan Savarona, öğrencilerimizin deniz eğitimlerinde kullanılacak" denildi.

Vira Haber