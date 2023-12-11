Savarona İstanbul Tersanesi'nde Onarıma Alındı
Milli Savunma Bakanlığı, Savarona, İstanbul Tersanesi Komutanlığı havuzunda kapsamlı onarıma tabi tutulduğunu açıkladı.
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MSB'den yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 17 Ağustos 2023 tarihinde alınan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası M/Y Savarona, İstanbul Tersanesi Komutanlığı havuzunda kapsamlı onarıma tabi tutuluyor.
Aslına sadık kalınarak yapılan onarım sonrasında yeniden hizmete alınacak olan Savarona, öğrencilerimizin deniz eğitimlerinde kullanılacak" denildi.
Vira Haber
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Etiketler : Savarona, İstanbul Tersanesi
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