Savaş gemisi destekli uyuşturucu operasyonu!

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yurt dışından deniz yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Türkiye'ye getirileceği bilgisi alındı. Bu bilgi üzerine İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 4 ay süren takip sonrası uyuşturucu kaçakçılarının kimlikleri ve bağlantıları deşifre edildi. Uyuşturucu kaçakçılarının bir bölümünün içerisinde bulunduğu, Türk bayrağı taşıyan 'Pervinoğulları' adlı geminin Moritanya, Senegal gibi Afrika ülkelerinden yüklenen uyuşturucu maddeyle Akdeniz üzerinden Türkiye'ye doğru geldiği bilgisi alındı.

LİBYA AÇIKLARINDA OPERASYON

Bu gelişme üzerine İzmir Emniyeti'nin yanı sıra Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinesinde Libya açıklarındaki gemiye 'Birlik' adı verilen operasyon düzenlendi. Uluslararası sularda, cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından olduğu bilgisi verilen operasyonda, yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirildi. Ekiplerin, geminin gizli bölmelerindeki araştırmalarının da sürdüğü öğrenildi. Geminin, ayrıca savaş gemilerinin eşliğinde İzmir'e getirilmek üzere hareket ettirildiği bilgisi verildi. İzmir merkezli olarak İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu kaçakçısı olarak bilinen İ.Y. ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı.

BAKAN SOYLU, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İçişleri Bakanı Soylu, operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Soylu, yapılan çalışmayla ilgili "Uluslararası sularda muhteşem bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Narkotik Dairesi ve İzmir Emniyeti'ni tebrik ediyorum. 4 aylık takibin ayrıntılarını ve sonucunu bakanlığımız açıklayacak. Tekrar tebrikler" paylaşımında bulundu.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'nca İzmir merkezli olarak uluslararası sularda, 'Birlik' adıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonu ile ilgili açıklama yapıldı. Operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince 05/02/2019 tarihinde Türk Bayraklı Pervin Oğulları isimli tekne ve uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen örgüt mensuplarının İzmir ilinden hareketle uluslararası denize açıldıkları, Moritanya, Fas ve Cezayir ülkelerinin kıyılarına gittikleri, yurt dışında kurdukları irtibatlar neticesinde yüklü miktarda uyuşturucu maddesi temin ederek, ülkemiz istikametinde seyir halinde oldukları, suç organizasyonunun deşifre edilmemesi için ülkemiz karasularına gelmeden uluslararası sularda uyuşturucu maddenin balıkçı veya özel teknelere aktarılarak ülkemize getirileceği yönünde istihbarı bilgiler elde edildi. İstihbarı bilgiler üzerine, 15 Nisan 2019 tarihinde, Akdeniz'in uluslararası sularında narkotik madde kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen Türkiye Cumhuriyeti bayraklı ve içerisinde 1'i kadın olmak üzere 6 şüpheli şahsın bulunduğu 'Pervin Oğulları' isimli balıkçı gemisine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı Kom Daire Başkanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı) ilgili birimlerince 'Birlik' isimli ortak operasyon düzenlendi."

'ULUSLARARASI UYUŞTURUCU ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ'

Operasyon kapsamında, 13 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklama, şöyle sürdürüldü:

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince ortak yürütülen 'Birlik' operasyonuna; Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 15 personel, Emniyet Genel Müdürlüğünden 10 personel ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 206 personel ve 2 Sahil Güvenlik Korveti (TCSG UMUT, TCSG YAŞAM), 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 2 narkotik madde arama köpeği katıldı. Trablus/Libya'ya 78 deniz mili, Staks/Tunus'a 150 deniz mili ve Türkiye'ye yaklaşık 750 deniz mili (1390 km) mesafede uluslararası sularda icra edilen operasyonda; Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik personeli, saat 04:00 sularında söz konusu balıkçı gemisine çıkış yaparak gemide bulunan şüpheli şahıslar gözaltına alınmıştır. Söz konusu gemide yapılan aramalarda yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirildi. Söz konusu gemi Sahil Güvenlik Komutanlığı gözetiminde Türkiye'ye getirilmektedir. Ayrıca İstanbul, İzmir ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda İstanbul'da 3, İzmir'de 3, Tekirdağ'da 1 ve Pervin Oğulları gemisindeki 6 mürettebatla birlikte toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Böylece yürütülen başarılı operasyon ile uluslararası uyuşturucu şebekesi de çökertilmiş oldu."

Vira Haber