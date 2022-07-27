Savaş Kabusunu Gemide Biraz Olsun Unuttular!

Celestyal Cruises, Ukrayna’daki savaştan etkilenen 40 mülteci anne ve çocuğa kapılarını açtı. Celestyal Olympia gemisinde misafir edilen Ukraynalı çocuklar, katıldıkları 5 günlük Yunan Adaları turu kapsamında gemideki eğlenceli aktivitelerin yanı sıra rotadaki limanları da rehberler eşliğinde gezip sıra dışı bir deneyim yaşadılar.

Dezavantajlı çocuklara bakım ve koruma sağlamayı taahhüt eden sivil toplum kurumu işbirlikleriyle dikkat çeken Celestyal Cruises, bu kez Ukrayna’da halen devam eden savaşın dehşetini yaşayan savunmasız çocuklar için dümen kırdı. Celestyal Olympia ile 5 günlük Yunan Adaları turunda misafir edilen Ukraynalı çocukların gezdiği limanlar arasında Kuşadası da yer aldı. Ukraynalı çocuklar Antik Efes’i de gezerek bölgedeki Waterpark’ta eğlendiler. Kuşadası dışında Patmos, Rodos, Girit ve Santorini adalarını keşfetme fırsatı da buldular. Limanlarda önemli simge yapılar, anıtlar, arkeolojik alanları gezerek kültürel yolculuğa çıkan Ukraynalı çocuklar, Ege’ye özel yerel lezzetleri de deneyimledikleri geziden güzel anılarla ayrıldılar.

