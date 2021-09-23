Savaş Karakaş'tan "Bir Umut Marmara" belgeseli
Belgesel yapımcısı Savaş Karakaş yeni filmi "Bir Umut Marmara"da, müsilaj başta olmak üzere, Marmara Denizi’nin sorunlarının izinden gidiyor.
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Savaş Karakaş tarafından çekilen "Bir Umut Marmara" belgeselinde müsilaj başta olmak üzere Marmara Denizi'nin karşı karşıya olduğu tehlikeler anlatılıyor. Karakaş, belgeselinde müsilajın nedenleri, bölgedeki canlı yaşamına etkileri ve sorunun çözümü için yapılması gerekenleri mercek altına alıyor.
Denizciler, dalgıçlar ve bilim insanlarının görüşlerine yer verilen belgesel, İş Bankası'nın sponsorluğu ile Youtube'ta yayımlandı.
Belgeseli izlemek için:
Vira Haber
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Etiketler : savaş karakaş, bir umut marmara, marmara denizi, müsilaj
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