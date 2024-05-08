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'Seabourn Encore' Bodrum’a 556 Yolcusuyla Geldi

'Seabourn Encore' Bodrum’a 556 Yolcusuyla Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Seabourn Encore isimli yolcu gemisi, 556 yolcu getirdi.

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Bodrum’da kruvaziyer turizmi sürüyor. İlçeye bugün gelen yolcu gemisi, Bahamalar bayraklı 180 metre boyundaki Seabourn Encore idi. Sabah saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Limanı'ndan Bodrum’a gelen gemi, Gemi Yanaşma İskelesi’ne yanaştırıldı. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam 556 yolcu ile 424 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Kuşadası Limanı’na hareket edecek.

Vira Haber 

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