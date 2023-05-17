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"Seabourn Encore" Marmaris'e 480 Turist Getirdi

"Seabourn Encore" Marmaris'e 480 Turist Getirdi

Marmaris'e Bahama bandıralı kruvaziyerle 480 turist geldi.

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Bahama bayraklı "Seabourn Encore" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesini ziyaret etti. Bahama bayraklı 210 metrelik gemi, Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine yanaştırıldı.

Turistler, gümrük işlemlerinin ardından şehir merkezini ve tarihi alanları gezdi, Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.

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Vira Haber

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