"Seabourn Encore" Marmaris'e 480 Turist Getirdi
Marmaris'e Bahama bandıralı kruvaziyerle 480 turist geldi.
A+A-
Bahama bayraklı "Seabourn Encore" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesini ziyaret etti. Bahama bayraklı 210 metrelik gemi, Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine yanaştırıldı.
Turistler, gümrük işlemlerinin ardından şehir merkezini ve tarihi alanları gezdi, Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.
Vira Haber
Bu haber toplam 225 defa okunmuştur
Etiketler : Seabourn Encore, Marmaris, Kruvaziyer
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.