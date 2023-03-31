SeaSAFER projesi sona erdi

İlk gün olan 23 Mart'ta, denizcilik topluluğuna sunum yapmak üzere Proje'nin Küresel bir bakış açısı ve anlayışını hedefleyen proje ekiplerinden oluşan bir panelle Final Konferansına adanmıştı.

LMA'nın konferans odasında, ortaklar tarafından geliştirilen ana noktalar sunuldu ve izleyicilere proje gelişimi ve sonuçlarına dair net bir görüş sağlandı. MARITIME INNOVATORS temsilcisi Ugurcan Acar tarafından projenin küresel görünümü ve hedefleri ilk elden sunulurken, Yunanistan'dan IDEC'in temsilcisi Bay Aris Chronopoulos, deniz kazalarının incelenmesi dersleri ve geçmiş kazaların değerlendirilmesinin güvenliği artırmak için bir araç olarak nasıl kullanılabileceğine odaklandığı sunumunu gerçekleştirdi.

Portekiz'den, ENIDH'nin temsilcisi Profesör Tiago Carrelo, senaryo geliştirme için kullanılan yöntemlerin ve metodolojilerin neler olduğunu kısaca açıklarken, Romanya Deniz Harp Okulu'ndan Alexandru Cotorcea tarafından senaryo geliştirme konusunda, içerik ve değerlendirme gözden geçirme için yaklaşımın ne olduğuna vurgu yapılan bir sunum gerçekleştirildi.

Test ve Akreditasyon için Kalite Güvencesi ve Kontrolü konusunda, sunum Bulgaristan NVNA'dan Profesör Yordan Sivkov tarafından yapıldı. Litvanya Denizcilik Akademisi / LMA, Klaipeda kendi limanında gerçekleşen bir kaza örneği ile SeaSAFER platformunun çevrimiçi bir gösteriminden sorumluydu. Profesör Arvydas Jankauskas'ın LMA'daki örnek gösterimi, aracın sonuçlarını göstererek çok ilgi çekici ve etkiliydi ve geliştirilen çalışma, tüm izleyiciler tarafından küresel olarak tanındı ve olumlu bir geri bildirim olarak değerlendirildi.

Konferansı sonlandırmak için, tüm ortaklar tarafından bir Panel Tartışması gerçekleştirildi ve tartışma, denizcilerin eğitiminde mevcut olan zorluklar ve fırsatlar üzerine odaklandı ve navigasyon güvenliğinin sağlanmasına yönelik çeşitli fikirler sunuldu. Güvenlik konusunda birçok farklı yaklaşım olması ve her ortağın kendi kurumlarında bilgi transferi yöntemi olarak ayrı ayrı ele alması, panel içinde en ilginç tartışmalardan biri oldu.

SEASAFER PROJESİ SONUÇ

Final Konferansın ardından, son günün gündemi her ortağın görevlerinin ve sorumluluklarının ele alındığı son raporun tartışılması için ayrılmıştı. Toplantının sonuna doğru, kurum temsilcileri arasında ilgi çekici bakış açıları paylaşıldı ve proje, diğer güvenlik dallarında geliştirilebilecek daha fazla potansiyele sahip olduğu sonucuna varıldı. Kendi projelerinin devam geliştirilmesi için bir adım olarak kullanılabilecek bir temel adım olarak kullanılabileceği diğer alanlarda kullanılabilir.

Proje kapsamında veya 2 yıllık programda geliştirilen tek aşamalar halinde proje olarak, ayrı ve kolektif çalışmalar, makale çalışmaları ve diğer projelerin desteklenmesi için de kullanılabilir.

SeaSAFER platformu, akademiler, denizciler ve paydaşlar arasında pratik bir yaklaşımla kazaların nasıl görülebileceği ve yorumlanabileceği konusunda kaçınılmaz bir iyi yaklaşım ve bakış açısıdır.

Güvenlik açısından, hiçbir zaman son olmaz, akademik kurumlarda değil, profesyonel yaşamın tüm sürecinde sürekli bir çalışma olmalıdır. Güvenliğin genel olarak sorumlu tutulması gerektiği, ancak kendimizi bir güvenlik bağı olarak düşünmemiz ve kolektif bir bakış açısıyla gözlemlememiz gerektiği önemlidir.

Tüm ortaklar ve kurumlar arasında oluşturulan bağlantılar adına, Proje SeaSAFER, destek veren tüm paydaşlara ve kurumlara teşekkür etmek istiyor.

Vira Haber