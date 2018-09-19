Seferihisar’da balık turnuvası başlıyor
Bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen TUNA MASTERS TEOS balıkçılık turnuvası, 20-23 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.
İzmir Seferihisar’da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Tuna Masters Teos Balıkçılık Turnuvası, 20-23 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.
Bugüne kadar sakin ve huzurlu yaşamı ile bilinen Seferihisar, Sığacık ve Teos artık en büyük balıkların yakalandığı temiz ve bereketli denizi ile ününe ün katıyor.
Geçen yıl Erkut Soyak ve Gökhan Çarmıklı’ı ekibinin yarıştığı Baracuda adlı tekne ile 295 kilogram “Bluefin Orkinos” şimdiye kadar Türkiye’de düzenlenen tüm turnuvalar içinde yakalanan en büyük balık olarak kayıtlara geçmişti.
İlk defa Teos-Sığacık rotasında gerçekleştirilen Teos International Fishing Turnuva’sı, bu yıl “Tuna Masters Teos” (TMT) adıyla düzenleniyor. 20-23 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan turnuvada doğa ve deniz tutkunu sportif balıkçılar; hem stres atacak hem de eğlenirken turizme katkıda bulunacak.
İşte 2018 Tuna Masters Teos Turnuva Programı
20 Eylül Perşembe
09.00-17.00 Teknelerin varışı ve marinaya yerleşmesi
21 Eylül Cuma
09.00-15.00 Teknelerin varışı ve marinaya yerleşmesi
15.00-17.00 Yarışma kayıtları
17.00-19.00 Skippers meeting
Yarışma kurallarının açıklanması ve yarışma alanını tanıtımı
22 Eylül Cumartesi
07.00- Balıkçıların denize açılışı
16.00 -Oltaların sudan çıkarılması
17.00- Yarışmacılar için son tartı saati
18.00 -Hakem kararlarının açıklanması
23 Eylül Pazar
07.00- Balıkçıların denize açılışı
16.00- Oltaların sudan çıkarılması
17.00- Yarışmacılar için son tartı saati
19.00 -Hakem kararlarının açıklanması
19.30 -Ödül töreni ve kutlama yemeği
Vira haber
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