Seferihisar’da balık turnuvası başlıyor

İzmir Seferihisar’da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Tuna Masters Teos Balıkçılık Turnuvası, 20-23 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Bugüne kadar sakin ve huzurlu yaşamı ile bilinen Seferihisar, Sığacık ve Teos artık en büyük balıkların yakalandığı temiz ve bereketli denizi ile ününe ün katıyor.

Geçen yıl Erkut Soyak ve Gökhan Çarmıklı’ı ekibinin yarıştığı Baracuda adlı tekne ile 295 kilogram “Bluefin Orkinos” şimdiye kadar Türkiye’de düzenlenen tüm turnuvalar içinde yakalanan en büyük balık olarak kayıtlara geçmişti.

İlk defa Teos-Sığacık rotasında gerçekleştirilen Teos International Fishing Turnuva’sı, bu yıl “Tuna Masters Teos” (TMT) adıyla düzenleniyor. 20-23 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan turnuvada doğa ve deniz tutkunu sportif balıkçılar; hem stres atacak hem de eğlenirken turizme katkıda bulunacak.

İşte 2018 Tuna Masters Teos Turnuva Programı

20 Eylül Perşembe

09.00-17.00 Teknelerin varışı ve marinaya yerleşmesi

21 Eylül Cuma

09.00-15.00 Teknelerin varışı ve marinaya yerleşmesi

15.00-17.00 Yarışma kayıtları

17.00-19.00 Skippers meeting

Yarışma kurallarının açıklanması ve yarışma alanını tanıtımı

22 Eylül Cumartesi

07.00- Balıkçıların denize açılışı

16.00 -Oltaların sudan çıkarılması

17.00- Yarışmacılar için son tartı saati

18.00 -Hakem kararlarının açıklanması

23 Eylül Pazar

07.00- Balıkçıların denize açılışı

16.00- Oltaların sudan çıkarılması

17.00- Yarışmacılar için son tartı saati

19.00 -Hakem kararlarının açıklanması

19.30 -Ödül töreni ve kutlama yemeği

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