Seferihisar'da Deniz 60 Metre Çekildi!

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Sahili'nde, poyraz nedeniyle deniz suyu, kıyıdan yaklaşık 60 santimetre çekildi.

Kıyıya bağlı birçok tekne çekilme nedeniyle yan yattı, yat ve gezinti tekneleri de açığa demirledi.

Bazı tekne sahipleri, yaşanan doğa olayından zarar gören teknelerini sahile çekti. Suların çekilmesine bağlı olarak sahilde yosunlar ortaya çıktı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, su çekilmesinin her yıl şubat ve mart aylarında görüldüğünü belirtti.

?Su çekilmesinin genel olarak gelgit ve kuzey yönünden esen rüzgarlardan kaynaklandığını aktaran Yaşar, "Bu yıl uzun sürdü. Yarına kadar poyrazın sürmesi bekleniyor." dedi.

Seferihisar'da oturan emekli Fuat Güzelişler ise hafta sonu yaşanan fırtınada teknesinin zarar gördüğünü ve tekneyi bu nedenle sahile çektiğini söyledi. Bölgede sık sık su çekilmesi olayının yaşandığını anlatan Güzelişler,

"3-4 yıldır su çekilmesi fazla oluyor. Bu sefer 50-60 santim çekildi." dedi.

Urla'nın Gülbahçe Mahallesi'ndeki halk plajında da sular çekildi.