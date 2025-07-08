Sefine Tersanesi’nden İş Kazasına İlişkin Açıklama

Kaza ile ilgili açıklama yapan Sefine öncelikle hayatını kaybeden çalışanın ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı dilekleri iletildi. Açıklamada, kazanın ardından tüm resmi kurumlarla iş birliği içerisinde hareket edildiği, adli ve idari soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Sefine, bu acı olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli desteği sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu üzücü olay hepimizi derinden sarsmıştır. Süreç boyunca gerekli tüm iç denetim ve iyileştirme adımlarını kararlılıkla atacağız. Yaşanan bu durum karşısında iletişim dili ve yaklaşımımızı, üzüntümüzün ve sorumluluğumuzun bilinciyle, mümkün olan en saygılı şekilde şekillendirmeye gayret ediyoruz.”

Sefine Tersanesi, olayla ilgili sürecin tüm şeffaflığıyla sürdürüleceğini ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin en üst düzeyde alınacağını kamuoyuna duyurdu.

Vira Haber