Şehir Hatları ‘Sıfır Atık’ Hedefiyle İlerliyor

Sıfır Atık projesi kapsamında pilot iskele ve gemilere geri dönüşüm kutuları koyularak çevreyi koruma çabalarını daha da ileriye taşıdı.

Dekarbonizasyon Projesi ve Hibrit Deniz Taksi girişimleriyle birlikte çevre dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketlerinden Şehir Hatları AŞ, bu yıl, belirlenen pilot iskele ve gemilerde Sıfır Atık uygulamasına başladı. Uygulama kapsamında Şehir Hatları AŞ, Moda Gemisi ve Kabataş İskelesi'ne atık ayrıştırma kutuları yerleştirerek sürdürülebilirliği destekleyecek.

Çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için yapılan çalışmaların bir parçası olarak, tüm Şehir Hatları gemilerinde sewage/pis su toplama, saklama, tahliye ve elektriksel takip sistemleri bakımları ile yenilenme işlemleri gerçekleştirildi. Bu uygulamayla birlikte atık sular denize karışmadan atık toplama merkezlerine yönlendirilirken, Haliç Tersanesi'nde geçici atık toplama ve bekletme alanı da oluşturuldu. Gerçekleştirdiği bu çalışmalar sonucunda Şehir Hatları, ilk kez sıfır atık belgesi almaya hak kazandı.

İstanbul 2050 yılında Sıfır Karbon emisyonuna ulaşmayı hedefliyor

İstanbul, C40 kenti olarak, 2050 yılında sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda Şehir Hatları AŞ de İstanbul Denizi'nin dekarbonizasyonu vizyon projesi kapsamında çalışmalarına başladı. Dünya Bankası iş birliğiyle hazırlanan fizibilite raporunda; hatların rehabilitasyonu, gemilerin sevk sistemleri, batarya kapasiteleri, iskele altyapıları ve şarj istasyonu ihtiyaçları, gemi tipleri ve kapasiteleri ile kaç gemiye daha ihtiyaç olacağı belirlenecek. Fizibilite raporunun Aralık 2023'te tamamlanması öngörülüyor.

“Gelecek nesillere en önemli miras: Temiz ve yaşanabilir bir İstanbul”

Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Şehir Hatları olarak, çevresel sürdürülebilirlik konusunda sorumluluğumuzu yerine getirme taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Dekarbonizasyon Projesi kapsamında çevresel etkimizi azaltmayı ve karbon salımını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Deniz ulaşımında sürdürülebilir ve temiz enerji kaynaklarının kullanılmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli uygulamalar başlattık. Bu bağlamda, 2021 yılında hayata geçirdiğimiz İBB Deniz Taksi projesini, dekarbonizasyon vizyonuyla sürdürülebilir çevreci Hibrit Deniz Taksiler’le genişlettik. Hibrit sisteme geçişle mevcut dizel Deniz Taksilerin yakıt tüketiminde yüzde 25’lik bir azalma olması ve beş Hibrit Deniz Taksinin ise yıllık 284 ton karbon ayak izini azaltacağını öngörüyoruz. Bu yıl ayrıca pilot olarak başlattığımız Sıfır Atık hedefiyle gemi ve iskelelerimize atık ayrıştırma kutuları da yerleştiriyoruz.

Bu çabalarımız, sadece gemilerimiz ve iskelelerimizle sınırlı kalmayacak, aynı zamanda toplumda çevre bilincini artırmak ve bu konuda öncü olmak için çaba göstereceğiz. Dünya Çevre Günü'nü kutlarken, Şehir Hatları AŞ olarak, çevre dostu uygulamalarımızı geliştirmeye ve sürdürülebilirlik yolunda liderlik etmeye devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz. Gelecek nesillere en önemli miras olarak temiz ve yaşanabilir bir İstanbul bırakmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz.”

Vira Haber