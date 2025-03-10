Şehir Hatları Vapuru Kadınlar İçin Demir Aldı

“İstanbul’da Vapura Binmeyen Kalmasın” mottosuyla yıl sonuna kadar denizden uzak kalan 10 bin kişiye Boğaz gezisi hedefleyen Şehir Hatları, bu kapsamdaki özel turlarını sürdürüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen 500 kadın, bindikleri Şehir Hatları vapurunda ücretsiz boğaz turuna katıldı. Kabataş İskelesi’nden hareket eden vapurda iki saat boyunca kadınlar sorumluluklarını bir kenara koydu, kendilerini İstanbul’un eşsiz manzarasına bıraktı. Şarkılar söylendi, müziğe danslar eşlik etti. Doyasıya eğlenen kadınlar gülen yüzlerle vapurdan ayrıldı. Tura katılan kadınlardan Funda Yılmaz “Ben bir anneyim, buradaki ve Türkiye’deki anneler gibi yorucu bir hayat yaşıyorum. Bu yorucu hayatta bu tür etkinlikler ruhumuzu şenlendiriyor, mutluluk veriyor. Vatanımın bu güzellikleri içerisinde sıkıntılarımı unutuyorum” dedi. Bir başka katılımcı Burçin Erol da “Ataşehir’den geldim. Baharın gelmesiyle şansımıza hava çok güzel. Daha önce hiç boğaz turuna katılmamıştım, bu ilk oldu. Çok güzel ve keyifliydi” sözleriyle duygularını ifade etti.

ÖZEL GÜNLERDE VE HER AY SONUNDA YAPILACAK

“İstanbul’da Vapura Binmeyen Kalmasın” projesi kapsamındaki Boğaz turları, denizden uzak kalan İstanbullular için düzenleniyor. Turlar 8 Mart, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi özel günlerle birlikte her ayın son haftasında yapılıyor. Proje; kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazi, Darülaceze sakini ve sosyal yardım alan İstanbullara şehrin güzelliklerini Şehir Hatları vapurlarıyla görme fırsatı sunmayı amaçlıyor. Şehir Hatları, yıl sonuna kadar 10 bin kişiye ücretsiz Boğaz turu düzenlemeyi hedefliyor.