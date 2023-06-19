Şehir Hatları’nda Yaz Tarifesi 19 Haziran’da Başlıyor

19 Haziran - 17 Eylül tarihleri arasında uygulanacak yaz tarifesinde günlük ortalama sefer sayısı, geçtiğimiz yıla göre yüzde 32 oranında artacak.

Şehir Hatları, 19 Haziran itibariyle yaz tarifesine geçiş yapıyor. 17 Eylül tarihine kadar devam edecek yaz tarifesinde, günlük ortalama sefer sayısı 2022 yılına göre yüzde 32 oranında artırıldı. Geçtiğimiz yıl yaz tarifesinde günlük ortalama 715 sefer yapılırken, bu yıl günde ortalama 944 sefer yapılacak.

2022 yılının sonu ve 2023 yılının başında açılan 10 yeni hat (Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı, Aşiyan-Üsküdar Hattı, Kadıköy-Haliç Hattı, Beşiktaş-Haliç Hattı, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Çengelköy-Kabataş Hattı, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı, Avcılar-Bostancı Hattı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy Hattı) yaz tarifesinde de hizmet vermeye devam edecek.

Gece seferleri yaz boyunca da devam edecek

Yaz tarifesi boyunca Büyükada - Sedef Adası Hattı (Bostancı - Büyükada - Sedef Adası Hattı) hizmette olacak ve Anadolu Kavağı - Sarıyer Hattı’na Poyraz uğraması eklenecek. Bostancı-Adalar Ring Hattı’nda her gün, Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı’nda ise cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde uygulanan gece seferleri yaz boyunca devam edecek.

Yaz tarifesi kitapçığına tüm Şehir Hatları iskelelerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca Şehir Hatları internet sitesi, mobil uygulaması ile sosyal medya hesaplarından ve Alo 153 Beyaz Masa danışma hattından da seferlerle ilgili bilgilere ulaşılabiliyor.

Vira Haber