Şehir Hatları’nın Yaz Tarifesi Başlıyor

2025 yaz döneminde yapılan düzenleme göre Çengelköy-Kuzguncuk-Kabataş hattına Beşiktaş uğraması da eklendi. Ayrıca, Maltepe-Adalar hattındaki günlük sefer sayısı 24’ten 30’a yükseltildi.

174 yıldır İstanbul’da deniz ulaşımı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları, 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren yaz tarifesine geçiyor. 32 hattıyla yılda yaklaşık 40 milyon yolcu taşıyan Şehir Hatları, 7 Eylül 2024’e kadar sürecek yaz döneminde günde ortalama 863 sefer yapacak. Şehir Hatları yaz tarifesinde yapılan yeni düzenlemeyle birlikte Çengelköy-Kuzguncuk-Kabataş hattına Beşiktaş uğraması ekledi. Buna göre Çengelköy-Kuzguncuk-Kabataş hattındaki günlük 24 seferin 16'sı Beşiktaş uğramalı olacak şekilde düzenlendi. Maltepe-Adalar hattındaki günlük sefer sayısı ise 24'ten 30'a çıkarıldı. Böylelikle yaz döneminde hizmet kapasitesi artırıldı.

Adalar Hattı Yoğun Olarak Hizmet Verecek

2025 yazında Adalar hattı yoğun bir şekilde hizmette olacak. Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Tuzla-Pendik-Adalar hattı bu yaz da seferlerine devam edecek. Kabataş-Adalar, Adalar-Beşiktaş, Bostancı-Adalar ring hattı ile Bostancı-Büyükada-Sedef Adası hattı da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hizmette olacak.

Gece Seferleri Yaz Boyunca Devam Edecek

Gece seferleri 2025 yaz döneminde de devam edecek. Bostancı-Adalar ring hattında her gün gece seferleri sürecek. Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş hattında ise cumayı cumartesiye bağlayan ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde yapılan seferler de yaz boyunca devam edecek.

Müzikli Mehtap Gezileri İstanbul Gecelerine Renk Katacak

Şehir Hatları’nın bir yaz klasiği olan ve her cumartesi yapılan Mehtap Turları yaz boyunca devam edecek. Mehtap gezileri yine Bostancı-Kadıköy-Eminönü-Üsküdar-Beşiktaş-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı hattında yapılacak. Bu yaz Mehtap gezilerine, Vapur Müzisyenleri de şarkılarıyla renk katacak.

Boğaz Turları da Hizmette Olacak

Tüm bunların yanı sıra yaz-kış yapılmaya devam eden, İstanbul’un eşsiz güzelliklerini Şehir Hatları vapurlarıyla görme fırsatı sunan Boğaz Turları da hizmette olacak. Uzun Boğaz Turu ve Kısa Boğaz Turu olarak yapılan her iki tur da günde birer kez yapılacak. Kısa Boğaz Turu, resmi tatil ve bayram günlerinde ise günde iki kez yapılacak.

Yaz tarifesi kitapçığına; tüm Şehir Hatları iskelelerinin yanı sıra Şehir Hatları internet sitesi, mobil uygulaması ile sosyal medya hesaplarından ve Alo 153 Çözüm Merkezi’nden ulaşılabilecek.