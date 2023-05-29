Şehirler Arası Araç Kiralamak İçin Ne Gereklidir?

Araç kiralama işletmeleri, araçlarını belli bir süre zarfında kiralamak için hizmete sunarlar. Kiralama süresi ise genel olarak birkaç saat veya birkaç gün ya da birkaç hafta süresi ile değişiklik gösterebilir. Araç kiralamadan önce kafalarda birden çok soru işareti olur. Geleneksel araç kiralama yöntemleri çoğu kişiyi yorduğu için araba kiralama işlemleri de çok zor gibi görünür aslında göründüğü kadar zor değildir.

Araç kiralamak için genel olarak araç kiralama şirketleri ya da otomobil kiralama ofisleri ile irtibata geçmek gerekmektedir. Bu gibi ofisler de genellikle birçok farklı taşıt modeli mevcuttur ve aynı zamanda müşterilerin ihtiyaçlarına göre farklı fiyat seçenekleri ile kiralayacak olan kişiye sunulur. Araç kiralama işini gerçekleştirmeden önce, araç kiralama sözleşmesi detaylı bir şekilde okunmalı ve şartları anlamak gerekir. Araç kiralama sigortası gibi hizmetlerin mevcut olduğunu da unutmamak gerekir. Seyahat etmek veya taşıma ihtiyacını karşılamak için uygun bir seçenek olarak araç kiralamak önerilir.

Oto kiralamak için bazı gerekli evraklar vardır. Kiralık araba sürecinde bazı gerekli evraklar ve araç kiralama koşulları araç kiralama firmasına göre değişiklik gösterir. Araç kiralama yapma işleminde gerekli olan belgeler nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi veya ehliyet, yurt dışından geldiyseniz eğer pasaport veya kredi kartı yeterli olacaktır.

Farklı şehirlerden gelip araç kiralamak kişilere oldukça avantaj ve kolaylık sağlar. Örnek vermek gerekirse İstanbul’dan Bodrum’a gelen bir kişi kendi özel aracıyla tatil yapmaya gelirse eğer yol boyunca yorgun olup tatilin keyfini pek fazla çıkaramaz. Bunun yerine İstanbul’dan Bodrum’a uçakla gelip, Bodrum içinde rahat bir şekilde gezmek istediği zaman Bodrum araç kiralama şirketleri ile görüşebilir. Kendinize göre en uygun olan aracı kiralayarak, Bodrum’da sevdiklerinizle veya tek başınıza keyifli bir yolculuğun ardından güzel bir tatil geçirebilirsiniz.

Araç Kiralama İşlemi İçin Kaç Yaşında Olmak Gerekir?

Araç kiralaması yapılma işleminden önce nüfus cüzdanın mutlaka kişinin yanında olması gerekir. Araç kiralama şirketleri nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi yoksa eğer araba kiralama işlemini gerçekleştirmez ve doğru bulmaz. Bazı araç kiralama şirketleri genellikle çipli kimlik kartı ve kişinin adına bir fatura veya ikametgah kağıdı da isteyebilir. Araba kiralama işlemi yapılırken şirketin belirledi belli yaş aralığında olmak gerekir. Belli yaş aralığında olunduğu zaman bu belgeler ile yaşınızı ibraz etmiş olursunuz.

Araba kiralama işlemi yapılırken yaş sınırı olduğunu bilmek gerekir. Araba kiralama işlemi yapılırken mutlaka gerçek yaşınızı söylemeniz gerekmektedir. Yaş sınırı kiralama şirketlerine göre değişiklik gösterir. Ekonomik bir sınıf araç kiralamak istediğiniz zaman 21 yaş yeterli olacaktır ve bu yaşta iseniz bir yıllık ehliyet süresi de istenebilir. Orta sınıf araç kiralamak için 21 ve 25 yaş arası yeterli olacaktır aynı zamanda bu yaş aralığında iseniz iki yıllık bir ehliyet süresi de istenebilir. Üst ve lüks sınıf araç kiralamak için ise 21 ve 27 yaş arası yeterli olacaktır aynı zamanda lüks araç kiralama işleminde ise üç yıllık bir ehliyet süresi isteme durumu olabilir. Her bir araç kiralama şirketine göre bu bilgiler ve istenilen belgeler değişiklik göstermektedir bu yüzden mutlaka araç kiralaması yaparken bu şartları kontrol ederek yapmanız gerekir. Araç kiralamak için mutlaka yanınızda bulunması gereken bazı belgeler vardır.

Sürücü Belgesi veya Ehliyet

Araç kiralama işlemi yaparken mutlaka yanınızda ehliyetinizin de olması gerekmektedir. Yanınızda ehliyetiniz yoksa eğer araç kiralama işleminize pek de mümkün olmayacaktır. Araba kiralama şirketleri genellikle bu işlemi yaparken ehliyet yaşınızı kontrol ederek size araba kiralar. Bir yılın altında ehliyeti bulunan kişilere araç kiralama işlemi yapılmaz. Ortalama şartlarda bir yılı aşan sürücü belgeleri ekonomik sınıf araç kiralama, iki yıllık ehliyet sahipleri ise orta sınıf araç kiralama ve üç yıllık ehliyet sahipleri ise lüks sınıf araç kiralama işlemi yapabilirler.

Pasaport

Yurtdışından ülkemize geldiğiniz zaman araç kiralama işlemi de yapabilmeniz mümkündür. Dilerseniz öncesinden rezervasyon yaptırabilir ve kiraladığınız araç ile havalimanından ulaşmanızı sağlayabilirsiniz. Türkiye’nin bir çok havalimanından kolaylıkla araç kiralamak oldukça kolaydır. Örneğin Adana havaalanı araç kiralama hizmetleri konforlu bir yolculuk sunmaktadır. Adana’da bulunan havalimanı yoğun olmak üzere iç hatlardan gelen yolcular, araç kiralamak istedikleri zaman verilen bu hizmetler sayesinde havalimanından çıktıktan sonra rahat bir şekilde karışık olan yollarda kaybolmadan istedikleri yere gidebilirler.

Kredi Kartı

Araba kiralama şirketleri araç kiralama konusunda müşterilerinden kredi kartı istemektedir. Sürücülerin karayolları geçiş ücretleri, araç kiralama süresini uzatma talepleri, trafik cezaları ve aracı herhangi bir hasarda bulunulduğu zaman araç hasar bedeli gibi ücretlerin alınabilmesi için araç kiralama şirketleri sürücüden kredi kartı istemektedir. Bu durum ise bir nevi depozito görevi görmektedir. Sıkıntısız bir şekilde kiralanan araç, oto kiralama şirketleri teslim edilirse depozito ücreti olduğu gibi geri sürece ödenir. Sürücü dışında, sürücüye ait olmayan hiçbir kredi kartı kabul edilmez ve ek sürücü varsa eğer bu durum ise araç kiralama şirketinin insiyatifine bağlı bir durumdur.