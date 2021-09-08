Sel felaketi balıkçılığı da etkiledi

11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinden sonra kentte selin izleri silinmeye çalışılırken, Ayancık Çayı'nın denize taşıdığı tomruklar nedeniyle balıkçılar da zor günler yaşıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan balıkçı İsmail Değer, “Tabii ki bu sel felaketini yaşamasaydık çok iyi olurdu. Ama kader diyelim. 1 Eylül itibarıyla kayıklarımız denize açıldı. Ağ attıklarında denizin dibinde ister istemez tomruklar oluyor, odun parçaları oluyor. Açılan balıkçılarımız için zor bir durum. Ağları yırtılıyor. Allah’tan şu zamana kadar cesetle karşı karşıya kalmadık. Ama bu da karşılaşmayacağımız anlamına gelmez. Hala kayıp vatandaşlarımız var" dedi.

Vira Haber