Selanik-İzmir Feribot Seferleri Başlıyor

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'ın Selanik kentinden İzmir'e feribot seferlerinin Eylül ayında başlaması bekleniyor.

Yunan haber sitesi grtimes.gr'nin haberine göre, Levante Ferries'in "Smyrna di Levante" isimli gemisinin yeni feribot seferi Eylül ayı sonuna doğru başlayacak.

Selanik'ten İzmir'e haftada üç kez hareket edecek feribot, hem yolcu hem de yük araçlarını taşıyacak.

BİLET FİYATLARI HESAPLI OLACAK

Seferlerin başlaması için gerek Selanik, gerekse İzmir limanlarındaki teknik sorunların aşıldığını, yolcu ve araç bilet fiyatlarının da ‘hesaplı’ olacağını söyledi. Meriç’teki Türk-Yunan sınırından yılda 40 bin TIR geçtiğini kaydeden firma yetkilileri, Selanik-İzmir feribot seferleri sayesinde, sürücülerin sınırda saatlerce beklemek zorunda kalmayacağını ve 900 kilometrelik yakıt tasarrufu yapacaklarını belirtti. Haftada bir kez gerçekleşecek seferlerin, cazip gelmesi için de Turizm paketleri hazırlanacağı belirtildi.