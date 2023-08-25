Selçuk Bayraktar ABD Uçak Gemisine Konuk Oldu

Alınan bilgiye göre, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, Akdeniz'de TCG ANADOLU'yla ortak tatbikat gerçekleştiren ABD donanmasına ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'a, tatbikatta görev alan Türk komutanlar ve subaylar ile Selçuk Bayraktar'ı davet etti.

Kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyetine sahip olacak Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) geliştirme çalışmalarını yürüten Bayraktar, USS Gerald R. Ford gemisinde teknik incelemeler gerçekleştirdi.

İnceleme gezisine Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Hava Eğitim Komutanlığından Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol ile teknik heyetlerde yer alan subaylar katıldı.

Antalya Havalimanı'ndan havalanan C-2 nakliye uçağıyla uçak gemisine inen Türk Silahlı Kuvvetleri heyeti ve Selçuk Bayraktar'a, Baykar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Güney eşlik etti.

USS Gerald R. Ford uçak gemisi Doğu Akdeniz'de Türk donanmasının amiral gemisi TCG ANADOLU'yla ortak tatbikat gerçekleştiriyor. Tatbikat kapsamında Türk ve ABD Hava kuvvetleri de ortak eğitim uçuşları yapıyor.

Selçuk Bayraktar'a gemideki incelemeleri sırasında Tümamiral Erik J. Eslich eşlik etti. Tümamiral Eslich'ten bilgi alan Bayraktar, ABD donanması envanterinde bulunan savaş uçaklarının iniş ve kalkışlarını inceledi.

Baykar ekibi ile ABD'li komuta kademesi donanma envanterlerindeki gemilerin hava gücü kabiliyeti ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Selçuk Bayraktar, Tümamiral Eslich ve gemi Komutanı Amiral Rick Burgess ile gemide görevli ABD'li subaylara TCG ANADOLU ve benzeri kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapması planlanan Bayraktar TB3 SİHA ile Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA ile ilgili devam eden geliştirme çalışmalarını anlattı.

Vira Haber