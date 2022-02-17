Selectum Blu Cruises, Blue Sapphire İçin 5 Rota Belirledi

Türk kruvaziyer şirketi Selectum Blu Cruises, Blue Sapphire'in yaz rotalarını ve fiyatlarını açıkladı. Yolcu gemisi için, 3 Nisan - 19 Ekim tarihleri arasında Türkiye'den Yunan Adaları Mikonos, Santorini, Kos ve Rodos'a seferler düzenleyecek.

Blue Sapphire'in yolcularının aşılı olsun veya olmasın, koronavirüs testine tabi tutulacağı açıklandı. İlk etapta 10 euro olan ve sonucu iki saat için verilen testlerin, daha sonra ücretsiz olacağı kaydedildi. Testler, geminin başlangıç limanları olan Antalya ve Bodrum'da yapılacak.

5 FARKLI ROTA OLUŞTURDU

Selectum Blu Cruises'un yolcu gemisi Blue Sapphire için yaz dönemi için birkaç değişik rota oluşturuldu. Bu rotalar şöyle:

Rota 1. Antalya - Mikonos - Santorini - Rodos - Antalya. Süresi 4 gece olan rota için en yakın rezervasyon tarihleri 04/03/2022, 04/07/2022, 04/11/2022.

Rota 2. Antalya - Rodos - Santorini - Mikonos - Bodrum. Süresi 4 gece olan rota için en yakın rezervasyon tarihi 06/06/2022.

Rota 3. Bodrum - Mikonos - Santorini - Rodos - Bodrum. Süresi 4 gece olan rota için en yakın rezervasyon tarihleri 06/12/2022, 06/19/2022, 06/26/2022.

Rota 4. Bodrum - Kos - Santorini - Mikonos - Bodrum. Süresi 3 gece olan rota için en yakın rezervasyon tarihleri 06/16/2022, 06/23/2022, 06/30/2022.

Rota 5. Bodrum - Santorini - Mikonos - Bodrum. Süresi 2 gece olan rota için en yakın rezervasyon tarihleri 06/10/2022, 07/12/2022.

TURLARIN BAŞLANGIÇ FİYATLARI

Selectum Blu Cruises'ın söz konusu gemi turlarını yurt dışında sadece kruvaziyer paketi ya da otel+uçak şeklinde kombine edeceği ve sadece seyahat acenteleri vasıtasıyla satacağı açıklandı.

Turların bazılarının başlangıç fiyatları da şimdiden belli oldu. Buna göre, 14 Nisan tarihli ve Antalya çıkışlı turun fiyatı 54 bin 900 rubleden (726 dolar) başlayacak. Haziran ayında Bodrum çıkışlı turun fiyatı ise 153 bin 700 rubleden (2 bin 30 dolar) başlayacak. Bu tur, Vogue Hotel Supreme Hotelde 3 gece konaklama ile Blue Sapphire'de 4 gece seyahatin kombinasyonundan oluşuyor.