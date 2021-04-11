Selim Dursun'un Babası Kamil Dursun Vefat Etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın Selim Dursun'un babası Kamil Dursun vefat etti.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun'un babası Kamil Dursun vefat etti.
Cenazesi bugün Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.
Selim Dursun vefat haberini sosyal medya hesabında şu sözlerle paylaştı: "Atamız,büyüğümüz, kolumuz, kanadımız babamızı ebedi aleme(Rabbimize) uğurladık."
Vira Haber olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
Vira Haber
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Etiketler : selim dursun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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