Selin Hürmeriç, Avrupa Şampiyonu Oldu

Yunanistan‘ın Atina kentinde 23-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Selin Hürmeriç, teknik figür yarışında 187 yarışmacı arasından sıyrılarak Avrupa şampiyonu oldu. Öykü Halis ile Rus antrenör ve sporcu Anna Vantorina'nın çalıştırdığı Hürmeriç, altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Vira Haber