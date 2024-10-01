Selpak Professional’dan Yalova Kıyılarında Sıfır Atık Mavi Hareketi

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Yalova fabrikasının kıyısındaki 250 metrelik sahil şeridinde gerçekleştirilen etkinliğe T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Sıfır Atık Uygulamaları Dairesi Başkanlığı ve Yalova Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü temsilcileri ile 50 gönüllüden oluşan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri ekibi katıldı. Etkinlik kapsamında 2 ton ağırlığında atık topladı.

Sıfır Atık Mavi Projesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile güç birliği yaparak turizm sektörü çalışanları için bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri düzenleyen Selpak Professional, sıfır atık yaklaşımı kapsamında Yalova’daki temizlik kağıtları fabrikasının bulunduğu kıyıda atık toplama etkinliği düzenledi. Kuruluşun çalışanlarından oluşan 50 kişilik gönüllü ekibinin katıldığı ve ilgili kurumların temsilcilerinin destek verdiği etkinlik, markanın sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde attığı bir diğer adım oldu. Selpak Professional, Yalova sahilindeki temizlik etkinliği ile atık toplama amacına ek olarak, çevre bilinci ve kolektif hareketin önemini de vurgulamış oldu.

Vira Haber