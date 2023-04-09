Şeniz Kalkavan Hayatını Kaybetti
Merhum Ziya Kalkavan'ın kızı, DTO Eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sefer Kalkavan'ın ablası, Yalçın, Tayfun ve Yücel Kalkavan'ın anneleri merhum Nurettin Kalkavan'ın eşi Şeniz Kalkavan vefat etmiştir.
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İMEAK DTO Eski Kurucu Meclis Başkanı merhum Ziya Kalkavan'ın kızı DTO Eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sefer Kalkavan'ın ablası, Yalçın, Tayfun ve Yücel Kalkavan'ın anneleri merhum Nurettin Kalkavan'ın eşi Şeniz Kalkavan vefat etmiştir. Cenazesi, 9 Nisan 2023 Pazar günü (bugün), Edirnekapı Şehitlik Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığına defnedilecektir. Merhumeye Vira Haber ailesi olarak Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınlarına başsağlığı dileriz.
Vira Haber
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Etiketler : vefat, başsağlığı
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