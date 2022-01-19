Serhat Barış Türkmen’in Acı Kaybı
İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Katip Üyesi ve Mira Marine firması sahibi Serhat Barış Türkmen’in annesi Tülay Yavuz vefat etti.
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Merhumun cenazesi bugün Üsküdar Şakirin Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecek.
Vira Haber olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.
Vira Haber
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Etiketler : Serhat Barış Türkmen, İMEAK Deniz Ticaret Odası
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