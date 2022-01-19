İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Serhat Barış Türkmen’in Acı Kaybı
Serhat Barış Türkmen’in Acı Kaybı

Serhat Barış Türkmen’in Acı Kaybı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Katip Üyesi ve Mira Marine firması sahibi Serhat Barış Türkmen’in annesi Tülay Yavuz vefat etti.

A+A-

Merhumun cenazesi bugün Üsküdar Şakirin Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecek.

Vira Haber olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

Vira Haber

Bu haber toplam 117 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.