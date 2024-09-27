Setur Marinas Kaş, Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous'da 'Jury’s Favourite Marina' Ödülünü Kazandı

Sürdürülebilirliği tüm çalışmalarında odağına alan Türkiye’nin lider marina işletmesi Setur Marinaları, 22-23 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Monaco Smart and Sustainable Marina Rendezvous’a Kaş Marina’nın inovasyon ve sürdürülebilirlik çalışmaları ile katıldı.

‘Monaco Marina Management’ tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen etkinlik; sektörün kilit oyuncularını, yatırımcıları, marina geliştiricilerini, mimarları ve üreticileri bir araya getirdi.

Çevreye duyarlı ve kullanıcı dostu marinaların geliştirilmesini hedefleyen etkinlikte Setur Marinaları’nın Kaş Marina Müdürü Tuncay Özses; tesisteki akıllı, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümleri tanıttı. Kaş Marina, bu çözümleriyle ‘Jürinin Favorisi’ (Jury's Favorite Marina) seçilerek marinalar arasında birinci oldu.

Kaş Marina: Akdeniz’in çevreci ve inovatif tesisi

Akdeniz bölgesinin en modern tesislerinden biri olan Kaş Marina; iklim değişikliği, plastik kirliliği, doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin kaybı gibi küresel çevresel riskleri ön planda tutuyor.

2011 yılından bu yana “Mavi Bayrak” ödülü, 2011, 2022, 2023 yıllarında da “Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödüllerini alan ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olan tesis, Akdeniz Üniversitesi tarafından ‘Çevreci Marina Yönetimi ve Çevre Eğitim Programları’ ile iki kez ödüllendirildi.

Setur Marinaları ekolojik açıdan hassas olan bölgede, deniz suyunu düzenli izleyip, deniz yaşamını korumak için çevre örgütleri ve üniversitelerle iş birliği yaparak biyoçeşitliliği destekliyor. ‘Smartium Clean Projesi’ kapsamında geliştirilen deniz yüzeyi temizleme robotu, denizlerdeki kirliliği azaltıyor. Uluslararası I-REC sertifikaları ile desteklenen güneş enerjisi yatırımları ve yeşil enerji tedariki, yenilenebilir enerji kullanımını artırıyor.

Atık minimizasyonu ve geri dönüşüm oranının artırılmasını hedefleyen Kaş Marina; Ulusal Sıfır Atık Sertifikasına da sahip. Sorumlu su kullanımının teşvik edildiği marinada, çalışanlar arasında tek kullanımlık plastik tüketimi de tamamen ortadan kaldırıldı.

Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda çevre dostu yatırımlar gerçekleştiren Setur Marinaları, Monaco Marina Management ve Yacht Club Monaco’nun düzenlediği yarışma ve organizasyonlar gibi uluslararası platformlarda bu başarılarını sergiliyor. Geçen yıl da Setur Marinas Ayvalık projesi ile bu organizasyonda yer alan Setur Marinaları, denizcilik sektöründe sürdürülebilirlik konusunda öncü rolünü pekiştirmeyi sürdürüyor.

Vira Haber