Setur Marinas, Marmaris Yarış Haftası'nda Yarışçılara Ödüllerini Verdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, Netsel Marmaris Marina ev sahipliğiyle gerçekleştirildi.

Setur Marinas, Netsel Marmaris Marina'da düzenlenen ödül töreninde kazananlara ödüllerini verdi.

Etkinlik, Marmaris Körfezi ile açık denizde gerçekleşti. Organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fransa, Rusya, Letonya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, İsveç, Kazakistan, Bulgaristan, ABD, Belarus, Moldova ve Estonya'dan 110 yelkenli yat ve 1000 sporcu yer aldı.

Etkinliğin son gününde, yatlar Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak körfezde seyir yaparken, hakem heyetinin belirlediği üçgen rotada yarıştı.

Denizcilik tutkusunu ve yelken sporundaki başarıları desteklemeye devam edecek Setur Marinas, gelecekteki etkinliklerde de denizcilik severlerle bir araya gelmeyi sürdürecek.

Vira Haber