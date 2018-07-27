Setur Marinas'ın düzenlediği "8. Ege Yat Rallisi" başladı

2000 yılından beri her iki yılda bir Setur Marinas organizatörlüğünde düzenlenen "8. Ege Yat Rallisi" bu yıl 23 Temmuz 2018 - 5 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşiyor. 8. Ege Yat Rallisi'nin açılış töreni, yelkencilerin ve seçkin konukların yanı sıra Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Sayın Semahat Arsel'in de katılımlarıyla Bodrum Milta Marina'da düzenlendi.

Setur Marinaları Genel Müdürü Emre Doruk açılışta yaptığı konuşmada, organizasyonun destekçileri Aygaz, Beko, Eastmarine, Edwards, Ford, Opet ve Tüpraş markaları ile yatçıları rotanın ilk durağında misafir eden ve açılış törenini de gerçekleştiren Bodrum Milta Marina, Marina Vista ve Işıl Club markalarına teşekkür ederek şunları söyledi. "Bu yıl 8. kez denizlere yelken açmanın heyecanını yaşadığımız Ege Yat Rallisi, 30 yatın katılımıyla Bodrum Milta Marina'dan start alacak. Ralli, 31 saatlik seyir ile yaklaşık 190 deniz mili kat edilerek Setur Kaş Marina'da tamamlanacak. Setur Marinas olarak; sosyal ve kültürel boyutlu bu organizasyonu, Türk turizmine katkı sağlamanın yanı sıra katılımcıların bilgi ve tecrübelerine de fayda sağlamak amacıyla büyük bir mutlulukla gerçekleştiriyoruz." dedi.

Ege Yat Rallisi'nin amatör ruhların açık deniz ve filo seyri deneyimi edinmesinde büyük rolü bulunduğunu belirten Ralli Komodoru Necati Zincirkıran ise, rallilerin yatçılara büyük cesaret verdiğini ve açık denizlerde güvenlik altında seyir olanağını sağladığını belirtti.

Komodor Necati Zincirkıran'ın önderliğinde, 25 Temmuz Çarşamba günü Bodrum Milta Marina'dan başlayan rotada, 30 tekne sırasıyla Kos, Kalymnos, Nsyros, Symi, Rodos ve Meis rotasını takip ederek ralliyi Setur Kaş Marina'da tamamlayacak.

8. Ege Yat Rallisi destekçi markaların da gücüyle, Türk-Yunan dostluğunu pekiştirmenin yanı sıra deniz severleri buluşturacak ve amatör yatçılığın gelişmesine de katkı sağlayacak.

Vira Haber