SeturSelect 5 Yaşında!

Müşteri memnuniyetinde turizm sektörü birincisi** Setur’un, tecrübesi ve ileri görüşlü vizyonu sayesinde kişiye özel seyahat ve deneyim odaklı tatilin önemini yıllar önce fark edip, sunduğu hizmetlerin odağına koyarak hayata geçirdiği markası SeturSelect 5. yılını kutluyor.

2020 yılı sonuna kadar geçtiğimiz 5 yılda yurt içinde ve yurt dışında deneyim odaklı çok özel turlar düzenleyerek, bireysel kanalda 13 binden fazla kişiye hizmet sunan SeturSelect, ünlülerle gezilerin de tercih edilen markası oldu.

Yurt dışında İtalya, İspanya, Fransa, İran, Rusya, Fas, Avusturya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Lübnan, Yunanistan, Mısır, Almanya ve yurt içinde Urfa ve Antakya’ya turlar gerçekleştirildi. SeturSelect’in turlarına katılan misafirlere konusunda uzman ve ünlü isimler eşlik etti; Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Endülüs, İran, St.Petersburg, Beyrut, Ayhan Sicimoğlu ile İtalya, Fransa, İspanya, Bahar Akıncı ile Fas, Shahzadeh Igual ile İran, Aret Vartanyan ile Göbeklitepe ve Jale Balcı ile Antakya turları, bu destinasyonları bilinenden çok daha farklı şekilde deneyimleme imkanı sundu.

Uzmanlar eşliğinde kişiye özel deneyim ve macera seyahatleri sunmak üzere yola çıkan ve bu alandaki başarısıyla en çok tercih edilen programları hayata geçiren SeturSelect, 5 yıl boyunca pek çok ilke de imza attı; Türkiye’de ilk defa İsveç & Norveç ve Tromso turu ile Viyana Filarmoni Orkestrası konseri turu gerçekleştirildi. Duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın eşlik ettiği bir turu ilk kez düzenledi, Ayhan Sicimoğlu ile 5* Jane Austen ile Noel Pazarları Rhein Nehri Turu da yine ilkler arasında yer aldı.

SeturSelect, hem pandemiyle değişen talepler doğrultusunda hem de yeni trendlere göre önümüzdeki dönemde Wellbeing, Detoks ve Ekolojik Seyahat ile Glamping üzerine turlar düzenlemeyi planlıyor.

**Bağımsız araştırma şirketi SIA Insight’ın Temmuz- Kasım 2020 döneminde 1.573 katılımcı ile, kantitatif araştırma yöntemleri kullanılarak 10 turizm acentesi üzerinden değerlendirilen müşteri memnuniyet araştırmasının toplam memnuniyet endeksi sonucuna göredir.

Vira Haber