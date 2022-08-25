Seven Seas Explorer Kruvaziyer Gemisi QTerminals Antalya’ya Yanaştı

Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, yaz boyunca dünyanın birçok ülkesinden gelen kruvaziyer gemilerini ağırlamaya devam ediyor. QTerminals Antalya, son olarak Marshall Bayraklı "Seven Seas Explorer" adlı lüks yolcu gemisine ev sahipliği yaptı.

Dünyanın birçok noktasından gelen kruvaziyer gemilerini ağırlayan QTerminals Antalya’nın son misafiri Marshall Bayraklı Seven Seas Explorer adlı lüks yolcu gemisi oldu. QTerminals Antalya’nın 8 numaralı rıhtımına yanaşacak “Seven Seas Explorer” yolcu ve mürettebat toplam 1.141 yolcusu ile Rodos’a devam edecek.

Daha önce dünyaca ünlü kruvaziyer gemilerinden olan Emerald Azzurra, Spirit of Adventure, Silver Spirit, Club Med 2 ve Riviera’ya ev sahipliği yapan QTerminals Antalya, sezon sonuna kadar dünyanın birçok noktasından gelen kruvaziyer gemilerini ve turistleri ağırlamaya devam edecek.