"Seven Seas Voyager" Kruvaziyeri Alanyada

Rodos Adası'ndan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 206 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı. Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu ABD'li 591 yolcu ve 454 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler, turlara katılarak ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçede alışveriş yaptı.

"Seven Seas Voyager", akşam saatlerinde Limasol'a hareket edecek.

Vira Haber