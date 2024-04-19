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Seyhan Nehrindeki Etkinlikler Karnavalı Renklendiriyor

Seyhan Nehrindeki Etkinlikler Karnavalı Renklendiriyor

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri çerçevesinde Seyhan Nehrinde tenis, voleybol müsabakaları yapıldı, konserler verildi.

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13 Nisan günü başlayan karnaval çerçevesinde nehir üzerine kurulan platformda, voleybol, tenis, zumba branşlarında müsabakalar ve konser etkinlikleri düzenlendi. Amatör liglerdeki sporcuların da yer aldığı oyunlarda, platform üzerinde zorlu karşılaşmalar gerçekleştiren sporcuların mücadelesi izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.
Nehir üzerindeki etkinliklere yoğun ilgi gösteren Adanalılar ve konuklar, her gün saat 14.00-16.00 arası voleybol, 16.00-17.00 arası tenis müsabakalarını izleyebilecek, 17.00-18.00 saatlerinde zumba ve 19.00’da da amatör konser etkinliği ile eğlenebilecek.

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Vira Haber 

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