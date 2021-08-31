Seyircili Seyir Defteri'nin Kaptanı Ferhan Şensoy'u kaybettik



Usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

26 Şubat 1951 tarihinde Samsun’un Çarşamba ilçesinde doğan Şensoy, Çarşamba Lisesi’nden mezun oldu. Fransa ve Kanada’da tiyatro eğitimi gördükten ve bu ülkelerde çeşitli oyunlarda görev aldıktan sonra Türkiye’ye dönen Şensoy, Ali Poyrazoğlu tiyatrosu bünyesinde oynamaya ve oyun yazmaya başladı. Bu dönemde, henüz gençlik yıllarında başladığı öykü ve şiir yazarlığına da ara vermeyen Şensoy birçok kitap yayımladı. 1980 yılında Ortaoyuncular ismiyle kendi tiyatrosunu kurmasının ardından birçok oyun yazdı ve bu oyunlarda rol aldı.

Seyircili Seyir Defteri

Ferhan Şensoy 1994 yılında, kendi yazdığı Seyircili Seyir Defteri isimli oyunu bir gemide sahneledi. Oyunda emekli bir korgenerali canlandıran Şensoy, gemideki yaşam üzerinden ülkedeki ekonomi politik durumu hicvetti.

2019 yılında Enver Aysever’e konuşan Şensoy bu oyun ile ilgili şunları söyledi:

“Evet çok tutmuştu. Biz kiralamıştık o gemiyi, bir kira ödüyoruz. Alt katta tiyatro oynuyoruz, üst katında geceleri kabare tiyatrosu yapıyoruz, doluyor. Diyelim ki 10 lira istemişti kira, 20 lira oluyor, 30 lira oluyor… Böyle bitti o hikâye. Fahiş paralar istediler. Burası doluyor da bir gideri var, o kadar çalışanı var, maaş alıyorlar. Al gemini sok bir yerine dedik biz de en sonunda. Boş bir gemiyken içine sahne yapıldı, kulis yapıldı. Yukarıya kabare tiyatrosu için bir düzenek yapıldı. Amacımız sadece İstanbul’u değil bütün Türkiye’yi dolaşmaktı. Ama o patron kiraya zam yapma derdine düşünce “tamam” dedik. Devam edemedik.“

Vira Haber