Sezonun İlk Balıkları Tezgahlardaki Yerini Aldı

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına ve sağanak yağışın ardından, balıkçılar denize açılarak palamut avladı. Palamut başta olmak üzere istavrit, mercan, mezgit ve tekir balıkları da tezgahlardaki yerini aldı. Palamutun bu yıl bol olacağını ifade eden Hasan Erol, fiyatların ilerleyen günlerde düşmesini beklediklerini kaydetti.

Balıkçı Hasan Erol, yaptığı açıklamada, bereketli bir sezon beklediklerini, palamudun bu yıl bol olacağına inandıklarını aktararak, "Palamut başta olmak üzere istavrit mercan, mezgit, tekir geldi. Bir kaç gün sonra daha güzel olacak ve fiyatların düşmesini bekliyoruz. Şuanda bu sene palamudun iyi olacağını tahmin ediyoruz. İyi palamut çıktı ve diğer günlerde devam edecek" dedi.

Vira Haber