SHIPROUTE-24: Denizciler İstanbul'da Buluşuyor

Alanında uzman ve uluslararası deniz taşımacılığında söz sahibi panelistlerin katılacağı SHIPROUTE-24 ile küresel denizciliğin gündeminde yer eden konu başlıkları ve yanıt bekleyen sorular derinlemesine analizlerle ele alınacak.

Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan ve denizciliğin başkentlerinden birisi olan İstanbul’un unutulmaz manzarası eşliğinde bir araya gelecek sektör temsilcileri, aynı zamanda iletişim ağlarını genişletmek, kendilerine yeni fırsatlar oluşturmak ve profesyonel gelişimlerini daha ileriye taşımak için SHIPROUTE-24’te buluşacak.

Saat:14.00’te ana tema (keynote speech) konuşmasıyla başlayacak ve üç bölümden oluşan konferans programıyla devam edecek organizasyon, ardından yapılacak kokteyl ve gala yemeği ile sona erecek.

Sektör temsilcileri SHIPROUTE-24’e ilişkin tüm detaylara, haberlere ve güncellemelere shiproute.org adresinden ulaşabilecek.

Vira Haber