İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Şiddetli Lodos Nedeniyle İstanbul'da Deniz Taştı, Tekneler Zarar Gördü
Şiddetli Lodos Nedeniyle İstanbul'da Deniz Taştı, Tekneler Zarar Gördü

Şiddetli Lodos Nedeniyle İstanbul'da Deniz Taştı, Tekneler Zarar Gördü

İstanbul Avcılar’da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle deniz taştı, tekneler zarar gördü.

A+A-

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da lodos etkili oluyor. Şiddetli lodos nedeniyle Avcılar Ambarlı Sahili’nde dev dalgalar oluştu. Dalgalar bazı teknelere zarar verirken, deniz taştı.

Vira Haber


Bu haber toplam 83 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.