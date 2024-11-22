Şiddetli Lodos Nedeniyle İstanbul'da Deniz Taştı, Tekneler Zarar Gördü
İstanbul Avcılar’da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle deniz taştı, tekneler zarar gördü.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da lodos etkili oluyor. Şiddetli lodos nedeniyle Avcılar Ambarlı Sahili’nde dev dalgalar oluştu. Dalgalar bazı teknelere zarar verirken, deniz taştı.
Vira Haber
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